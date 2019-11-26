Emekli başkomiser babasının öldürdüğü Nihal, toprağa verildi

İSTANBUL Fatih´te, emekli başkomiser olan babası Kemal Akar tarafından öldürülen Nihal Akar (40), Bartın´ın Kurucaşile ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul Fatih´te yaşayan emekli başkomiser Kemal Akar, önceki gün yatağında uyuyan kızı Nihal Akar´ı tabanca ile başına ateş ederek öldürdü. Yaklaşık 3 hafta önce Bartın'dan İstanbul'a yanına geldiği babası tarafından öldürülen Nihal Akar'ın cenazesi dün gece saatlerinde Bartın´ın Kurucaşile ilçesi Kapusuyu köyünde yaşayan annesi Ayşe Akar´ın evine getirildi. Burada yapılan duaların ardından köy camine getirilen Nihal Akar´ın cenazesi öğlen kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Kardeşi Fatih Akar'ın yaşadığı acı nedeniyle güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Tutuklanan baba Kemal Akar´ın olayın olduğu gün, ilk olarak Kapusuyu köyündeki akrabalarını arayarak, "Benim sözümü kesmeden dinleyin, Nihal´i vurdum, öldü mü ölmedi mi bilmiyorum. Haberiniz olsun" dediği öğrenildi. Nihal Akar´ın ölmeden önce düğünlerde ve etkinliklerde şarkı söylerken görüntüleri ortaya çıktı.
BARTIN
26 Kasım 2019 Salı
- İMSAK 06:14
- GÜNEŞ 07:45
- ÖĞLE 12:43
- İKİNDİ 15:08
- AKŞAM 17:31
- YATSI 18:56