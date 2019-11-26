Geleceğin öğretmenleri ‘Müzik Şenliği’nde bir araya geldi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından geleneksel hale getirilen ‘Öğretmenler Günü Müzik Şenliği’nde geleceğin öğretmenleri hem öğrendi hem de eğlendi.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından ‘Öğretmenler Günü Müzik Şenliği’ etkinliği düzenlendi. Geleneksel hale getirilen etkinlik saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, tüm öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının ‘Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, “Kutsal olduğu kadar sorumluluğu da ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimize şahsım ve üniversitem adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Başöğretmenimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Şenay Aybüke Yalçın’ı, Necmettin Yılmaz’ı, Dilay Kerman’ı, Erhan Çakmak’ı, Lütfi Ölmez’i, Bülent Ay’ı, Mustafa Saadettin Küçük’ü ve ismini saymakta zorlandığım, görevi başında şehit olmuş tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum. Genç yaşta bu mesleğe gönül vermiş, emekli olmuş öğretmenlerimizi ise kutluyor, ahirete intikal edenlere Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum.” dedi.

“Babam benim ilk ve ebedi öğretmenim”

Rektör Uzun, babası Nedim Uzun’un da bir öğretmen olduğunu hatırlatarak, “Ebedi öğretmen olan babam, aynı zamanda benim ilk öğretmenimdi. Birinci sınıfta derslerime girdi. Herhâlde öğretmenlik, eğitimcilik mesleğine o günlerde âşık olduğumu söyleyebilirim. Gel zaman git zaman Nedim öğretmen emekli olup yetiştirdiği öğrenciler ile iftihar ederken hasta yatağında çok mutlu ve huzurlu olduğundan bahsetti. Çünkü o öğrencileri için gece gündüz durmadan çalıştı. Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum.” diye konuştu.

“Yeni nesiller onları yetiştiren öğretmenlerin niteliğiyle özdeş olacaktır”

Öğretmenlik mesleğinin önemine de vurgu yapan Rektör Uzun, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Öğretmenler, sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.” sözü ile de işaret ettiği gibi öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapmış ve öğretmenlerin ağır bir sorumluluğu olduğunu ifade etmiştir. Bu noktada öğretmenler kadar onları yetiştiren kurumlara yani Eğitim Fakültelerine de büyük sorumlulukların düştüğünün farkındayız. Yeni nesillerin niteliği de hiç kuşkusuz onu yetiştiren öğretmenlerin niteliği ile özdeş olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimizi çağın gereklerine uygun yetiştiriyoruz”

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci ise geleceğin öğretmenlerini en iyi şekilde hazırlamak, donanımlı bireyler olarak mezun etmek için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Semerci, “Öğretmeye gönül vermiş tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın gününü kutluyorum. Öğretmen adaylarımızı 21. yüzyıl becerilerine uygun rolmodel olmaları gerekir. Bu rolmodel çerçevesinde öğretmenlerimiz sevgi, saygı, sabır ve sorumluluk ile bilgiyi kavratma ve bilgi transferi sağlamalıdır. Bizler de bu noktada öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye gayret göstererek, nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yetkin öğretmenler yetiştirmenin heyecanını yaşıyoruz”

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk ise bölüm olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsederek, “Yabancı Diller Eğitimi Bölümü olarak çağımızın gerekliliği olan yabancı dili öğretmek üzere donanımlı, öğretmenlik vasıflarına sahip, yetkin öğretmenleri yetiştirmenin heyecanının yaşıyoruz. Bu yıl ilk defa öğrenci alan İngiliz Dili Öğretmenliği Bölümü ile eğitimöğretim faaliyetlerimize devam etmekteyiz.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu geleceğin öğretmenlerine seslendi

Etkinlik kapsamında öğretmenliğin konu edindiği bir konferans veren Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise “Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Gönüllere dokunmak, öğrencileri geleceğe hazırlamak bunların hepsi size büyük bir manevi huzur verecektir. Ülkemizin neresinde olursanız olun işinizi layıkıyla yapmaya özen göstermelisiniz. Şimdi önünüzde koca bir yol varmış gibi görünse de mesleğe başladığınız an ne kadar değerli bir iş yaptığınızı görecekseniz.” diye konuştu.

Şiirler okundu, müzik dinletisi gerçekleştirildi

Etkinlikte kapsamında İngiliz Dili Öğretmenliği öğrencilerinden Rashida Nakato ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Sema Üstünsoy şiir okudular.

Ardından Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ceren Doğan ve Ogulabat Agamyradova tarafından bir piyano dinletisi gerçekleştirildi.

İlgiyle takip edilen program kapsamında Eğitim Fakültesi öğretim elemanları Dr. Reha Sarıkaya, Dr. Övgü Özparlak ile Mete Aydın ve Kadir Gübenç’in hazırladığı müzik dinletisi ise büyük beğeni topladı.

Öğrencilerin de sahne aldığı etkinlikte seslendirilen parçalarla katılımcılar doyasıya eğlendi.

BARTIN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:14

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