Bartın Üniversitesindeki özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bartın Üniversitesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda verilen eğitimler iki günde yapılan 4 oturum halinde gerçekleştirildi. Eğitimlerde olaylar durumunda yapılması gerekenler başta olmak üzere etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler, bina ve tesis güvenliği, özel güvenlik hukuku ile yetki ve sorumluluklar konularında bilgiler verildi.

Eğitimlerin ilk gününde İl Emniyet Müdürlüğünden Osman Aydın “Genel Kolluk İlişkileri”, Psikolog Fatma İstanbullu “Etkili İletişim” adlı sunumlarını yaptılar.

İkinci gününde ise Aysel Yetiş ile Neyvel Tosun “Mücadelenin Neresindesin?” ve Ertan Tuzcuoğlu “Güvenlik Önlemleri” başlıklı konuları anlattılar.

Özel güvenlik görevlilerine temel hak ve hürriyetlerin korunması, mevzuat bilgilerinin arttırılması ile aidiyet duygularının geliştirilmesine yönelik bilgilerin de verildiği eğitimler, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

BARTIN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:30

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.