Bartın'a şehit ateşi düştü

HAKKARİ İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı´nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz (22), yıldırım düşmesi sonucu şehit düştü. Şehit Furkan Yılmaz´ın Bartın´ın Büyükkızılkum köyündeki ailesine acı haber verildi.

Gece saatlerinde, Hakkari Davuş Tepe üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz´ın, Bartın´ın Büyükkızılkum köyündeki baba ocağına gelen Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Bartın Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş acı haberi verdi. 2 yıl önce göreve başlayan Furkan Yılmaz´ın evine Türk bayrakları asıldı.

Dün oğluyla telefonla görüştüğünü belirten baba Ayhan Yılmaz (45), "Oğlumla en son akşam saatlerinde görüştük. Bana iyiyim demişti. `Baba buralara kar yağıyor´ demişti. 2 yıl önce göreve başlamıştı. Üzgünüz" dedi. Acı haber üzerine torununun fotoğrafını alarak dışarıya çıkan babaanne Ayşe Yılmaz, "Yavrum benim, bizi bırakıp gittin" diye feryat etti. Şehidin amcasının eşi Günay Yılmaz da, "Ah yavrum sınava seni ben hazırladım. Kazanamazsan gelme dedim. Niye öyle dedim. Sınava kendi ellerimle gönderdim. Sınavı kazan diye, güzel elbise bile giydirdim" diyerek ağladı. Büyük üzüntü yaşayan Furkan Yılmaz´ın kardeşi Berat Berke ile annesi Ayşe Yılmaz'a 112 Acil ekipleri müdahale bulundu.





BARTIN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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