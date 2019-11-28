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Maviye dönen çayda yapılan incelemede kirliliğe rastlanmadı

DHA

BARTIN Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Kozcağız kolundaki çayın renginin maviye dönmesiyle ilgili inceleme yaptı. Ancak, çayda herhangi bir kirliliğin yaşanmadığı belirlendi.

BARTIN Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Kozcağız kolundaki çayın renginin maviye dönmesiyle ilgili inceleme yaptı. Ancak, çayda herhangi bir kirliliğin yaşanmadığı belirlendi.
Bartın Irmağı'nın Kozcağız beldesinden gelen Kocanaz Çayı'nda suyun rengi önceki gün maviye döndü. İhbar üzerine bölgeye giden Bartın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, çayda inceleme başlattı. İncelemenin ardından Bartın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bartın Irmağı'nın Kozcağız kolunda teknik personelimizce yapılan incelemede balık ölümlerinin ve kötü kokunun olmadığı tespit edilmiş olup, kot ve kumaş fabrikası olarak faaliyet gösteren firmanın atık su arıtma tesisinde yapılan incelemede fabrikanın atık su arıtma tesisinin çalışır durumda olduğu, arıtma tesisinin giriş ve çıkış sularından saat başı numune alındığı, arıtma tesisinin iç izlemelerinin düzenli şekilde yapıldığı, Bakanlığımızca lisanslı Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı tarafından alınan son 3 aylık atık su numunelerinin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne göre yapılan analiz sonucuna göre atık su arıtma tesisinin çıkış suyunun deşarj parametrelerini sağladığı tespit edilmiştir."
Yetkililer, suyun renginin maviye dönmesinin sudaki pigmentlerden kaynaklanmış olabileceğini, suyun berrak olduğunu belirtti.

BARTIN

28 Kasım 2019 Perşembe

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