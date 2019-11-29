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Lösemi tedavisi gören liseli Sedatcan, yaşamını yitirdi

DHA

BARTIN Amasra Çok Programlı Lisesi öğrencisi Sedatcan Coşkun (16) lösemi tedavisi gördüğü Ankara´da hayatını kaybetti.

BARTIN Amasra Çok Programlı Lisesi öğrencisi Sedatcan Coşkun (16) lösemi tedavisi gördüğü Ankara´da hayatını kaybetti.
Amasra´nın Çanakçılar Köyü'nde yaşayan Sedatcan Coşkun'a 2 yıl önce lösemi teşhisi konuldu.
Tedaviye alınan Amasra Çok Programlı Lisesi 2´nci sınıf öğrencisi Coşkun, geçtiğimiz günlerde Ankara Şehir Hastanesi´ne getirildi. Tedavisine burada devam edilen liseli, durumunun ağırlaşması üzerine önceki gün yoğun bakıma alındı. Sedatcan Coşkun, dün gece yarısı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Liseli Sedatcan Coşkun yarın Bartın´daki köyünde toprağa verilecek.

BARTIN

29 Kasım 2019 Cuma

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