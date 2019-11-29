16 yaşındaki genç lösemiye yenik düştü

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Ankara’da lösemi tedavi gören 16 yaşındaki Bartınlı lise öğrencisi hastanede hayatını kaybetti.

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Çanakçılar köyünde yaşayan 16 yaşındaki Sedatcan Coşkun, 2 yıl önce lösemi kanserine yakalandı. Hemen tedavi sürecine başlanan Coşkun, Amasra Çok Programlı Lisesindeki eğitimine de devam etti. Kasım ayında tedavi için Ankara Şehir Hastanesine giden genç, önceki gün fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğrencinin ölüm haberi sınıf arkadaşlarını ve akrabalarını yasa boğdu.

BARTIN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:44

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AKŞAM 17:29

YATSI 18:55

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