Lise öğrencileri Bartın Üniversitesini ziyaret etti

Bartın Üniversitesini ziyaret eden Ulus Şehit Mustafa Kemal Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, öğretim elemanları tarafından bilgiler verildi.

Ulus Şehit Mustafa Kemal Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi 12’inci sınıf öğrencileri Bartın Üniversitesini ziyaret etti. Üniversite ortamını ve imkânlarını yerinde görmek isteyen öğrenciler ilk olarak Kutlubey Yerleşkesinde yer alan fakülte ve sosyal alanları gezdi. Burada yer alan Mimar Sinan Dersliğinde üniversitedeki ilk derslerini işleyen öğrencilere Öğretim Görevlisi Burak Ceylan tarafından bir sunum yapıldı. Üniversiteye dair genel bilgilerin yer aldığı sunumda Bartın Üniversitesinde yer alan 9 fakülte 3 meslek yüksekokulu ve bir yüksekokulunda yer alan bölüm ve programlar tanıtıldı. Ziyaret kapsamında öğrencilere eğitimöğretim süreci, çift anadal ve yan dal programları, kariyer planlaması, erasmus imkânları, mezunlarla iletişim, yurt dışı olanakları ile öğrenci projeleri başta olmak üzere birçok konuda bilgiler aktarıldı. Sunumun ardından Kutlubey Yerleşkesinde yer alan birimleri gezen öğrencilere Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin kazandığı kupalar yerinde gösterildi. Ağdacı Yerleşkesini de gezen öğrenciler, buradaki birimler hakkında da detaylı bilgi aldılar. Ziyaret duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, çok sayıda hatıra fotoğrafı çektirdi.

BARTIN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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