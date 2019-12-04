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Hediyelik eşya fuarı 26 Aralık’ta başlıyor

İHA

Bartın Belediyesi 20. El Emeği Göz Nuru El Sanatları Ve Hediyelik Eşya Fuarı 2630 Aralık 2019 tarihleri arasında belediye sosyal tesislerinde gerçekleştirilecek.

Hediyelik eşya fuarı 26 Aralık’ta başlıyor

Bartın Belediyesi 20. El Emeği Göz Nuru El Sanatları Ve Hediyelik Eşya Fuarı 2630 Aralık 2019 tarihleri arasında belediye sosyal tesislerinde gerçekleştirilecek.
Bartın Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı 26 Aralık Perşembe günü başlıyor. Çok sayıda el emeği göz nuru ile yapılmış hediyelik eşya çeşitlerinin yer alacağı stantlardan oluşacak olan fuar 26 30 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuarda yöresel el sanatlarının yanısıra yöresel yiyecekler ve hediyelik eşyalarda yer alacak. Fuara katılım sağlamak isteyenler 05 Aralık 2019 perşembe günü mesai saati bitimine kadar 0378 227 02 32 numaralı telefona kayıt yaptırabilirler.
Başkan Akın açıklamasında “ Belediye olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz hediyelik eşya fuarımızı bu yılda yeni yıl öncesinde vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Fuarda yer verdiğimiz hiç kimseden ücret talep etmiyoruz. Bu şekilde bir taraftan hanımlar evlerinde yaptıkları el emeği göz nuru eserleriyle ev ekonomilerine katkıda bulunurken bir taraftan da yakınlarına yeni yıl hediyesi almak isteyenler için anlamlı hediyelere kolayca ulaşma imkânı sağlamış oluyoruz“ dedi.

BARTIN

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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