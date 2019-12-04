Bakım ekipleri Çaydüzü’nde

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yol bakım onarım çalışmaları Çaydüzü Mahallesi’ne bağlı cadde ve sokaklarda devam etti.

Çaydüzü Mahallesi’ne bağlı cadde ve sokaklarda araç gören araç yolları Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarıldı.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Çaydüzü Mahallesi’ne bağlı cadde ve sokaklarda hasarlı noktaları sıcak asfaltla dolgu yaparak onardı. Yol bakım çalışmalarımız hava sıcaklıkları el verdiği sürece devam edecektir“ dedi.

BARTIN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.