Bartın'da 6 köpek ölü bulundu

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN´a bağlı Arıt köyünde, 2'si yavru sahipli 6 köpek, evin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Arıt köyü Nuhlar Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde oturan Ahmet Topal, Mehmet Ekşi ve Satı Bayram kendilerine ait 6 köpeği evlerinin bahçesinde ölü buldu. Köpeklerin sahipleri, durumu jandarmaya bildirdi. 6 köpekten 2'sinin yavru olduğu belirlenirken, hayvanların zehirlendiği tahmin ediliyor. Köpeklerin kesin ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatılırken, sahipleri şikayetçi oldu. Ölen köpekler daha sonra sahipleri tarafından gömüldü.



BARTIN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:28

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.