Köydeki 6 köpek bir gecede telef oldu

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Bartın’ın Arıt köyünde, bir gecede 6 köpek telef olmuş halde bulundu. Köpeklerin zehirlendikleri iddia edildi.

Arıt köyü Nuhlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ahmet Topal, Satı Bayram ve Mehmet Ekşi’ye ait olan 2’si yavru 6 köpek sabah evlerin önünde ölü halde bulundu. Durumu jandarmaya bildiren aileler, köpeklerinin zehirlendiğini iddia ederek, yapanların bulunmasını istedi. Jandarma tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BARTIN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

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