Köydeki 6 köpek bir gecede telef oldu

Bartın’ın Arıt köyünde, bir gecede 6 köpek telef olmuş halde bulundu. Köpeklerin zehirlendikleri iddia edildi.
Arıt köyü Nuhlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ahmet Topal, Satı Bayram ve Mehmet Ekşi’ye ait olan 2’si yavru 6 köpek sabah evlerin önünde ölü halde bulundu. Durumu jandarmaya bildiren aileler, köpeklerinin zehirlendiğini iddia ederek, yapanların bulunmasını istedi. Jandarma tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
BARTIN
05 Aralık 2019 Perşembe
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