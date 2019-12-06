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Bartın’da 1999/4-1 dönem erler and içti

İHA

Bartın İl Jandarma Komutanlığı'nda acemilik eğitimlerini tamamlayan 1999/41 dönem devre kaybı erler düzenlenen törenle and içti.

Bartın’da 1999/4-1 dönem erler and içti

Bartın İl Jandarma Komutanlığı'nda acemilik eğitimlerini tamamlayan 1999/41 dönem devre kaybı erler düzenlenen törenle and içti.
Bartın Kültür Merkezinde düzenlenen törene Bartın Vali Vekili Abdullah Akdaş, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Ulus Kaymakamı Anıl Alkal, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Merkez Komutanı Dz. P. Alb. Bülent Özgen, Bartın Onarım Destek Komutanı Dz. Alb. Erkan Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Arınan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, askeri erkan ve askerlerin aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende askerlere hitaben konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, "İçeceğiniz bu and; vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün, emir ve kanunlara mutlak itaatin ifadesi, aynı zamanda dünyadaki mazlumların tek koruyucusu, şanlı Türk askeri, milletimizin gözbebeği Mehmetçik olma onurunu yaşadığınızın; mazisi şan ve şerefle, kahramanlık destanlarıyla dolu kahraman jandarma teşkilatına yani kanun ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir" dedi.

“Jandarma kanun ordusudur”
Jandarmanın kanun ordusu olduğuna dikkat çeken Albay Semiz, "İçeceğiniz kutsal askerlik andı ile vatan hizmeti görevini, sizden önceki büyüklerinizden devralacak, askerlik süresince bu kutsal nöbet hizmetini en iyi şekilde yerine getirecek ve sizden sonraki kardeşlerinize gururla ve onurla devredeceksiniz. Bu günden itibaren; hürriyet ve bağımsızlığımızın, vatanımızın bütünlüğünün ve dahi devletimize, vatanımıza, milletimize ve şanlı bayrağımıza olan aşkımızın ifade bulduğu, hepimize emanet olan Türkiye Cumhuriyetinin inançlı, kararlı bir savunucusu ve her an göreve hazır bir kanun ordusu olan jandarma teşkilatının bir ferdi olarak, birlik ve beraberlik ruhu içinde yemininize bağlı kalıp, Bartın'da emniyet ve asayişi sağlayacak ve her türlü suç ve suçlulara karşı mücadele edeceksiniz" diye konuştu.

“Evlâtlarınızla ne kadar gurur duysanız az”
Askerlere ve ailelerine seslenen Albay Semiz konuşmasına şöyle devam etti: "Bu itibarla; devletimize ve asil milletimize mahcup olmadan, kutsal vatanımıza ve şanlı bayrağımıza olan sonsuz aşk ve kadirşinas milletimize hizmetkar olma şuuru ve üstlendiğiniz vazifenin sorumluluğunun her daim bilincinde olarak layıkıyla yürütebilmek uğrunda; Bartın il jandarma komutanlığı olarak başta ben olmak üzere gecegündüz demeden, asla yorgunluk bilmeden tam bir amaç ve hedef birliği içerisinde, içişleri bakanlığımızın 'güvenli Türkiye' vizyonu doğrultusunda emrinde görev yaptığımız mülki ve adli amirlerimiz ile paydaş kurumlarla mükemmel bir uyum ve koordine içerisinde, yüksek kaliteden ödün vermeden insanımız odaklı ve vatandaşımızın memnuniyetini esas alan anlayış içerisinde görevlerinizi başarıyla yerine getirecek, bu yolda hep birlikte kararlılıkla yürüyecek ve bu ulvi vazifemizi devletimize, milletimize ve şehit kanlarıyla sulanmış kutsal vatanımıza karşı bir borç, en önemli şiarınız olarak görecek, varlığınızla gücümüze güç katacaksınız. Milletimin evvel Allah medarı iftiharı olacak, şüphesiz ki hepimizi gururlandıracaksınız. Kıymetli aileler; yaklaşık dört hafta önce, kutsal vatan görevini ifa etmek için bizlere emanet ettiğiniz evlâtlarınız, temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayarak, karşınızda sarsılmaz bir irade ile dimdik durmakta ve sizlerin huzurunda yemin etmek için hazır bulunmaktadır. Bu görkemli tabloyu oluşturarak, sizleri yüksek bir heyecan ve coşku ile selâmlayan güzide evlâtlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Sevgili Mehmetçikler; görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin omuzlarında daima yükselecek ve bayrağımızı, kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir. Genç silah arkadaşlarım; içeceğiniz and sonrasında, biz sizlere vatanı emanet edeceğiz. Genç silah arkadaşlarım, biz size insanlığı, dünyanın en onurlu, en şerefli, belki de insanlığın son kalesi olan bir medeniyeti Anadolu medeniyetini, bu milletin dinini, inancını, manevi değerlerini, hayatını, faziletini, aile duygusunu, anne baba sevgisini ve vicdanımızı emanet edeceğiz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun, Allah ayağınıza taş değdirmesin yiğitler.
Törende askerler adında yapılan konuşma ve okunan şiirlerin ardından, davetlilere Kınalı Hasan'ın hikayesini anlatan kısa film gösterildi. Törende daha sonra acemi eğitimi tamamlayan erler yemin etti.

BARTIN

06 Aralık 2019 Cuma

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  • İKİNDİ 15:06
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