Odun çekerken traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alandan traktörle odun çeken Hayri Çelik (25), devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde, Ulus´a bağlı İnceçam Köyü Sefer Mahallesi´nde meydana geldi. Ormanlık alanda odun çeken işçi Hayri Çelik yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Çelik, traktörün altında kaldı. Diğer orman işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince traktörün altından çıkarılan Çelik'in sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik´in cesedi morga kaldırıldı.



BARTIN 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.