Devrilen traktörün altında can verdi

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Bartın’ın Abdipaşa beldesine bağlı İnçecam köyünde ormanlık alanda meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre Hayri Çelik'in (25) kullandığı traktör Seferler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

BARTIN 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:54

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