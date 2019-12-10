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‘Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı’ tamamlandı

İHA

Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı' 4 farklı ülkedeki 33 kurumdan 224 katılımcının yer aldığı oturumlarla tamamlandı.

‘Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı’ tamamlandı

Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı’ 4 farklı ülkedeki 33 kurumdan 224 katılımcının yer aldığı oturumlarla tamamlandı.
Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı tarafından düzenlenen ‘Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Çalıştayı’ 11 oturumda yapılan toplam 18 sunumun ardından gerçekleştirilen sonuç paneliyle tamamlandı.
Çalıştayda ABD, Hollanda ve Almanya’dan uluslararası katılımcılar, yurtiçinden ise Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) ile üniversitelerdeki Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinden katılımcılar yer aldı.
Çalıştayın ikinci gününde gerçekleştirilen oturuma katılabilen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, konuşmasına Dr. Güneş Günay Sezer’i anarak başladı.
Rektör Uzun, “Dr. Güneş Günay Sezer hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınları ile Bartın Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine başsağlığı diliyorum.” dedi.
Gerçekleştirilen çalıştayın önemine de vurgu yapan Rektör Uzun, “Yeni YÖK anlayışı ile birlikte üniversitelerimizde son yıllarda kalite arayışına uygun olarak akreditasyon çalışmaları hız kazanmıştır. Bu çalışmaların bir yansıması olarak üniversitemizde de akreditasyon çalışmaları hummalı bir şekilde devam etmektedir. Bu düşüncelerle çalıştayın düzenlenmesinde destek veren Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) ve Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) ile destekleri için TÜBİTAK'a teşekkür ederiz. Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Sebahat Açıkgöz ile gösterdiği büyük gayretlerden dolayı Doç. Dr. Mustafa Artar’ı ve tüm emeği geçenleri de ayrı ayrı kutluyorum. Ayrıca Ülkemizin yükseköğretim alanında kalite odaklı büyüme sürecini başlatan YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a, YÖK üyelerimize, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Muzaffer Elmas’a, kurul üyelerimize, bizleri aydınlatan konuşmalarından dolayı YÖKAK temsilcisi Uzman Ayhan Koçer ile Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sayın Öktem Vardar’a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Çalıştayın Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Artar ise çalıştayla edinilen tecrübelerin geleceğe taşındığının altını çizerek, “Ülkemizde peyzaj mimarlığı eğitiminin 51’inci yılına, Bartın’da ise 25’inci yılına ulaşmış bulunmaktayız. Bu anlamda düzenlediğimiz çalıştayla bir ilke imza attığımızı da belirtmek istiyorum. Kalite ve akreditasyon konusunda kapsamlı ilk toplantıya ev sahipliği yapmış olmaktan büyük mutluluk duymaktayız.” ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Artar, “Kalitenin tesadüf olmadığının bilincinde olarak yıllar için eğitim müfredatlarındaki değişim ve dönüşüm, birbirimizden öğrenme süreçleri, nitelikli PEMKON Konferansları ve TÜBİTAK proje bazlı eğitim çalışmaları ve yaz okulları camiamızın dışa dönük emekyoğun çalışmalarıdır. Hocalarımızdan emanetle aldığımız öğretileri artırarak, taçlandırmayı hedefledik. Bu Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ailesi olarak omuzlarımızdaki yükü artırsa da bizleri geleceğe bakarken daha da cesaretlendirmektedir. Etkinliğimize başından bu yana destek veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve ekibi ile katkıları için Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve İBEV Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bankoğlu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Çalıştay kapsamında sunulan tam metin makaleler PEYZAJ Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisinde yayınlanacak.

BARTIN

10 Aralık 2019 Salı

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