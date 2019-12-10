Halk otobüsleri denetleniyor

Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri, Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor.

Bartın ili mücavir alan sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapan Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsleri, Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor. Yolcu taşıma esnasında habersiz denetim gerçekleştirilen halk otobüslerinde personel kılık kıyafet, yolcu konforu ve çeşitli konular incelendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, “Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüslerimizi düzenli olarak denetliyoruz. Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri ve daha güvenli yolculuk yapabilmeleri için denetimlerimizi sıklaştırdık. Her geçen gün gelişen ve güzelleşen şehrimizde yaşayan halkımıza daha iyi hizmet vermek için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BARTIN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:26

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