Otomobil motoruna giren yavru kedi kurtarıldı

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Bartın'ın Kozcağız Beldesinde soğuktan korunmak için ticari taksinin motoruna giren yavru kedi son anda fark edilerek kurtarıldı.

Kozcağız beldesinde taksi şoförlüğü yapan Hulusi Akdemir, durağa gelen müşterisi ile yola çıktı. 74 T 0155 plakalı otomobili ile bir süre ilerledikten sonra aracın motor bölgesinden kedi sesi geldiğini duyan Akdemir, hemen oto yıkamacılığı yapan arkadaşı Erol Güneş'in iş yerine gitti. Erol Güneş taksinin motor kısmına giren yavru kediyi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Güneş, yavru kediyi sahiplenerek işyerinde bakmaya başladı.

BARTIN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:28

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:27

YATSI 18:55

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