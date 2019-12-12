Ateşe tiner dökünce yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BARTIN'da, yeni adliye binası inşaatında çalışan Arif Öztürk'ün (26) tiner döktüğü ateş, alevlendi. Vücudunda yanıklar oluşan Öztürk, tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Kemerköprü Mahallesi'ndeki yeni adliye binası inşaatında meydana geldi. İşçiler, iddiaya göre, ısınmak için kovanın içinde ateş yaktı. İşçi Arif Öztürk ise ateşin alevlenmesi için elindeki tineri kovaya döktü. Ateşin parlaması sonucu Öztürk'ün bacaklarında ve yüzünde yanıklar oluştu. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, Öztürk'ü ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Arif Öztürk'ün vücudundaki yanıklar nedeniyle yanık merkezine sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



BARTIN 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:28

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:27

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.