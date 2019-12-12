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Başkan Akın çalışmaları inceledi

İHA

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kemerköprü ve Kırtepe Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Başkan Akın çalışmaları inceledi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kemerköprü ve Kırtepe Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
Belediye Başkanı Cemal Akın, Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak’ta devam eden park alanı çalışması ve Kırtepe Mahallesi Geniş Dere Sokak’ta devam eden yeni imar yolu açma çalışmasını inceledi. Çalışma alanında daire müdürlerinden bilgi alan Başkan Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak’ta bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Seramızın Sanayi Bölgesi’ne taşınması ile boşalan bölgede başlatmış olduğumuz park yapım çalışmalarımız devam ediyor. 9 bin metrekare alana sahip bu bölgede her yaş gurubunun güzel vakit geçirebileceği bir sosyal alan oluşturuyoruz. Ekiplerimiz çimlendirme ve çevre düzeni ile ilgili çalışmalarına devam ediyorlar. Büyük bir titizlikle yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızı bende yakından takip ediyorum. Sık sık alanı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alıyorum. Çalışmalarımız tamamlandığında vatandaşlarımızın boş vakitlerini güzel bir şekilde değerlendirebileceği güzel bir park alanını ilimize kazandırmış olacağız. Kırtepe Mahallesi Geniş Dere Sokak’ta ise imar yolu açma çalışmalarımız devam ediyor. Burada da yaptığımız çalışmayı kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine vereceğiz. Yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BARTIN

12 Aralık 2019 Perşembe

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