Engelli bireyler Bartın Üniversitesinde sinema ile buluştu

Bartın Üniversitesi öğrencileri, Bartın’da ikamet eden görme ve işitme engelli bireyleri “Engelsiz Sinema” etkinliğinde bir araya getirdiler.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğrencileri örnek bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiler.

Görme ve işitme engelli bireylere yönelik filmlerin hazırlanmadığını, bu nedenle engelli bireylerin sinemada film izleyemediklerini tespit eden öğrenciler, hazırladıkları proje ile engelli bireyleri sinema ile buluşturdu.

Bu kapsamda, Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen “Engelsiz Sinema” etkinliğinde, başrollerini Münir Özkul ve Adile Naşit'in oynadığı “Neşeli Günler” filmi görme ve işitme engelli bireylerin rahatça izleyebilmeleri için sesli betimleme, işaret dili ve alt yazı eklemeleri ile desteklenmiş bir biçimde izleyicilere sunuldu.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sinem Tarhan danışmanlığındaki etkinlikte bir farkındalık oluşturulması hedeflenirken, Bartın’da bulunan sinema salonlarının görme ve işitme engelli bireylerin de film izleyebileceği formatta düzenlenmesini konusunda temennilerde bulunuldu.

Etkinliğe, Türkiye Sesli Betimleme Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Bosso Kafe de destek verdi.

BARTIN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:28

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.