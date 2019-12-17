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Bartın Sağlık Meslek Yüksekokulu’ndan şehit kütüphanelerine anlamlı destek

İHA

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı programı öğrencileri tarafından şehitler için oluşturulan 'Şehit Kütüphaneleri'ne kitap desteği sağlandı.

Bartın Sağlık Meslek Yüksekokulu’ndan şehit kütüphanelerine anlamlı destek

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı programı öğrencileri tarafından şehitler için oluşturulan ‘Şehit Kütüphaneleri’ne kitap desteği sağlandı.
Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı tarafından, ülke genelinde şehitlerin isimlerini yaşatmak için açılan kütüphanelere kitap desteği sağlandı. Program öğrencilerinin yoğun çaba göstererek topladıkları kitaplar ‘Şehit Kütüphaneleri’ topluluğuna gönderildi.
Seçmeli ders kapsamında planlanan projenin koordinatörlüğünü Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Arzu Tazegün yaptı. Program öğrencisi Fatoş Akbaş’ın önderliğinde ve programdaki diğer öğrencilerin katkılarıyla toplanan kitapların takdiminde duygusal anlar yaşandı. Kitaplarda Şehit ve Gazi çocuklarının okuması için anlamlı sözler ve notlar yazıldı. Projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan Öğretim görevlisi Arzu Tazegün yaptığı açıklamada, “Canlarını vatan, millet, bayrak uğruna seve seve feda eden şehitlerimizin adını yaşatmak boynumuzun borcudur. Ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Kahraman şehitlerimizin adını yaşatmak için bizlerde bu topluluğa destek vermekten gurur duyduk. Nice kahramanların yetiştiği bu topraklarda güçlü olmalı ve bilgiyle donatmalıyız. Bunun için okumanın önemi büyük, bu düsturla şehit kütüphanelerine kitap bağışlıyoruz ve gönüllerden topluluğa bağış yapmalarını rica ediyoruz’ diye konuştu.
Konuşmanın ardından toplanan kitaplar ‘Şehit Kütüphanelerinin raflarından yer almak üzere yola çıktı.

BARTIN

17 Aralık 2019 Salı

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