40 günlük bebeklerinin tedavisi için yardım istiyorlar

BARTIN´da, 40 gün önce vücudundaki kırmızı lekelerle doğan `Struge Weber Sendromu´ teşhisi konulan Hira Bozacı´nın ailesi, bebeğin tedavisinin yapılması için yardım bekliyor.

Bartın Devlet Hastanesi´nde Esra Bozacı (20), 40 gün önce 3 kilo 550 gram ağırlığında kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğum sırasında nefes sorunu nedeniyle kuvöze alınan Hira bebeğin vücudunda kırmızı lekeler oluşmaya başladı. Bartın´da bir hafta hastanede kuvözde kalan Hira bebek, taburcu edildi. Evine getirilen bebek, 2 gün sonra rahatsızlanınca Ankara Sami Ulus Çocuk Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada 13 gün boyunca kuvözde epilepsi tedavisi gören Hira bebeğin vücudundaki kırmızı lekeler için doktorlar konjenital ve nörolojik bir deri sorunu olan 'Sturge Weber' sendromu teşhisi koydu. Epilepsi tedavisi devam eden bebeğin vücudundaki kırmızı lekeler yayılarak, kolunda ve bacaklarında şişmeler meydana geldi. Aile, bebeklerinin Sami Ulus Çocuk Hastanesi´ndeki tedavisinin ardından Bartın Demirciler Mahallesi´ndeki evlerine geri döndü.

Motosiklet tamirciliği ile geçimlerini sağlayan Hüseyin Bozacı (27) ile eşi Esra Bozacı, bebeklerinin tedavisi için yardım bekliyor. Esra Bozacı, bebeğinin vücudundaki lekelerin her geçen gün daha da yayıldığını belirterek, "Benim bu ilk çocuğum, 40 gün önce dünyaya geldi. Üzerinde kırmızı lekeler vardı. Sonra solunum yetmezliği nedeniyle kuvöze aldılar. Daha sonra eve geldik. Ancak sonra fenalaştı. Biz Ankara´daki Sami Ulus Hastanesi´ne gittik. Burada kuvözde tedavi gördü. Epilepsi teşhisi sonrasında Sami Ulus Hastanesi´ndeki tedavisi sürüyor. Ancak, oradaki doktorlar bebeğin üzerindeki kırmızı lekelerin tedavisinin ancak özel bir hastanede yapıldığını belirtti. Lazer tedavisine en az 10 kez girmesi gerektiğini belirttiler. Tedavinin 1 seansı yaklaşık 6 bin TL olduğunu bize söylediler. Bizim bunu verebilecek gücümüz yok. Zaten bebeğimin vücudundaki lekeler her geçen gün yayılıyor. Ve vücudu da şişmeye başladı. Bir an önce tedavi olması gerekiyor. Yardımseverlerin yardımlarını bekliyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız bize yardımcı olsun" dedi.



