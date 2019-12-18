40 günlük bebeklerinin tedavisi için yardım istiyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

40 günlük bebeklerinin tedavisi için yardım istiyorlar

DHA

BARTIN´da, 40 gün önce vücudundaki kırmızı lekelerle doğan `Struge Weber Sendromu´ teşhisi konulan Hira Bozacı´nın ailesi, bebeğin tedavisinin yapılması için yardım bekliyor.

BARTIN´da, 40 gün önce vücudundaki kırmızı lekelerle doğan `Struge Weber Sendromu´ teşhisi konulan Hira Bozacı´nın ailesi, bebeğin tedavisinin yapılması için yardım bekliyor.
Bartın Devlet Hastanesi´nde Esra Bozacı (20), 40 gün önce 3 kilo 550 gram ağırlığında kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğum sırasında nefes sorunu nedeniyle kuvöze alınan Hira bebeğin vücudunda kırmızı lekeler oluşmaya başladı. Bartın´da bir hafta hastanede kuvözde kalan Hira bebek, taburcu edildi. Evine getirilen bebek, 2 gün sonra rahatsızlanınca Ankara Sami Ulus Çocuk Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada 13 gün boyunca kuvözde epilepsi tedavisi gören Hira bebeğin vücudundaki kırmızı lekeler için doktorlar konjenital ve nörolojik bir deri sorunu olan 'Sturge Weber' sendromu teşhisi koydu. Epilepsi tedavisi devam eden bebeğin vücudundaki kırmızı lekeler yayılarak, kolunda ve bacaklarında şişmeler meydana geldi. Aile, bebeklerinin Sami Ulus Çocuk Hastanesi´ndeki tedavisinin ardından Bartın Demirciler Mahallesi´ndeki evlerine geri döndü.
Motosiklet tamirciliği ile geçimlerini sağlayan Hüseyin Bozacı (27) ile eşi Esra Bozacı, bebeklerinin tedavisi için yardım bekliyor. Esra Bozacı, bebeğinin vücudundaki lekelerin her geçen gün daha da yayıldığını belirterek, "Benim bu ilk çocuğum, 40 gün önce dünyaya geldi. Üzerinde kırmızı lekeler vardı. Sonra solunum yetmezliği nedeniyle kuvöze aldılar. Daha sonra eve geldik. Ancak sonra fenalaştı. Biz Ankara´daki Sami Ulus Hastanesi´ne gittik. Burada kuvözde tedavi gördü. Epilepsi teşhisi sonrasında Sami Ulus Hastanesi´ndeki tedavisi sürüyor. Ancak, oradaki doktorlar bebeğin üzerindeki kırmızı lekelerin tedavisinin ancak özel bir hastanede yapıldığını belirtti. Lazer tedavisine en az 10 kez girmesi gerektiğini belirttiler. Tedavinin 1 seansı yaklaşık 6 bin TL olduğunu bize söylediler. Bizim bunu verebilecek gücümüz yok. Zaten bebeğimin vücudundaki lekeler her geçen gün yayılıyor. Ve vücudu da şişmeye başladı. Bir an önce tedavi olması gerekiyor. Yardımseverlerin yardımlarını bekliyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız bize yardımcı olsun" dedi.

BARTIN

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasra´da maden işçilerinin maaş eylemi sürüyor
YEREL HABERLER Amasra´da maden işçilerinin maaş eylemi sürüyor
Özel eğitim okulunda öğrenciler için kümes kuruldu
YEREL HABERLER Özel eğitim okulunda öğrenciler için kümes kuruldu
Bartın Sağlık Meslek Yüksekokulu’ndan şehit kütüphanelerine anlamlı destek
YEREL HABERLER Bartın Sağlık Meslek Yüksekokulu’ndan şehit ...
Amasra'da maden işçileri eylemde
YEREL HABERLER Amasra'da maden işçileri eylemde
Bartın Üniversitesine ‘Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ verildi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesine ‘Bilgi Güvenliği Yönetim ...
Engelli bireyler Bartın Üniversitesinde sinema ile buluştu
YEREL HABERLER Engelli bireyler Bartın Üniversitesinde sinema ile ...
‘Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası’ paneli gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası’ paneli ...
Bartın'da yoğun sis
YEREL HABERLER Bartın'da yoğun sis

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X