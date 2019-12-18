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Amasra´da maden işçilerinin maaş eylemi sürüyor

DHA

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, özel maden ocağında çalışan işçiler, 2 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları iş bırakma eylemini devam ettiriyor.
Amasra Tarlaağzı köyünde kömür çıkarmak için galeri çalışmalarına devam ettiren özel maden ocağında çalışan 98 maden işçisi 2 aylık maaşlarını ve sözleşmeden doğan farklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. 12 gündür eylemde olan ve çalışmayan işçilere bugün sabah üyesi oldukları sendika temsilcileri destek verdi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, CHP İl Başkanı Selim Karakaş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iş yerine gelerek işçilerle görüştü.
İş bırakma eylemi yapan 98 işçi ve sendika temsilcileri slogan atarak, iş yerinin kapısının önünde toplanırken, jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, "Sizin sorununuz hepimizin sorunudur. 2006 yılından bu yana bu iş yerinde çalışma yapılıyor. 12 yıldan bu yana sendikamız üyesi olan kardeşlerimizle birlikte, sendika olarak biz de bu çalışmaları yakından izliyoruz. Zaman zaman sorunlar yaşadık ama bir şekilde çözüm yolunu bulduk. Bu işyeri açıldığında bölge insanlar, ciddi anlamda istihdam yaratılacağı için umutluydu. Burası sadece bölge insanı için değil, ciddi üretim hedefleriyle ülkemiz ekonomisi için de umuttu. Ancak süreç uzadıkça uzadı ve bir türlü üretim aşamasına geçilemedi" dedi.
Hakan Yeşil işverenle görüşmelerini sürdüreceklerini belirterek, "Her şeyden önce bu sürecin sorumlusu biz çalışanlar değiliz. Ama her zaman fatura bize kesilmek isteniyor. Sendikamız öncülüğünde zaman zaman eylemler yaparak işvereni uyardık. Öte yandan devlet ve siyaset nezdinde işverenin sorunlarının çözümü için yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Hal böyleyken ve burada çalışan sayısı 100 civarına inmişken hala işçi arkadaşların alın teri üzerine hesap yapılmasını kabul etmiyoruz. İşvereni, işçi arkadaşlarımızın haklı taleplerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bizim niyetimiz bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. İşveren ile görüşmeleri sürdüreceğiz, çözüm için her yolu deneyeceğiz. Biz kayıtsız şartsız sizin yanınızdayız ve birlikte mücadele vereceğiz" diye konuştu.

BARTIN

18 Aralık 2019 Çarşamba

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