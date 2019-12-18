Maden işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile eylemde 98 işçi 2 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı GMİS yönetimi işçileri ziyaret ederek destek verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Maden işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile eylemde 98 işçi 2 aylık maaşlarını alamadıkları ...

İHA

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan işçiler, 2 aydır maaş ve toplu sözleşmeden doğan farklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı. Genel Maden İşçiler Sendikası Genel Merkez yönetimi de işçileri ziyaret ederek eyleme destek verdi.

Maden işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile eylemde 98 işçi 2 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı GMİS yönetimi işçileri ziyaret ederek destek verdi

Bartın’ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan işçiler, 2 aydır maaş ve toplu sözleşmeden doğan farklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı. Genel Maden İşçiler Sendikası Genel Merkez yönetimi de işçileri ziyaret ederek eyleme destek verdi.
Amasra'ya bağlı Tarlaağzı köyünde bulunan Hattat Holdinge bağlı Hema Enerji AŞ.’ye ait madenin işçileri, 2 aydır maaş ve toplu sözleşmeden doğan farklarını alamadıkları iddiasıyla eyleme başladı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri ve Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da bölgeye gelerek eyleme destek verdi.
İşçilerin alacaklarının bir an önce ödenmesini isteyen Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Bu iş yeri açıldığında bölge insanları, ciddi anlamda istihdam sağlayacağı için umutluydu. Burası sadece bölge insanı için değil, ciddi üretim hedefleriyle ülkemiz ekonomisi için de umuttu. Ancak süreç uzadıkça uzadı ve bir türlü üretim aşamasına geçilemedi. Her şeyden önce bu sürecin sorumlusu biz çalışanlar değiliz. Ama her zaman fatura bize kesilmek isteniyor. Sendikamız öncülüğünde zaman zaman eylemler yaparak işvereni uyardık. Öte yandan devlet ve siyaset nezdinde işverenin sorunlarının çözümü için yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Hal böyleyken ve burada çalışan sayısı 100 civarına inmişken, hala işçi arkadaşların alın teri üzerine hesap yapılmasını kabul etmiyoruz. İşvereni, işçi arkadaşlarımızın haklı taleplerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Bizim niyetimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. İşveren ile görüşmeleri sürdüreceğiz, çözüm için her yolu deneyeceğiz. Biz kayıtsız, şartsız sizin yanınızdayız ve birlikte mücadele vereceğiz. Türkiye ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Türkiye’nin üretime ihtiyacı var. Biz burada bir an önce üretim yapılmasını ve ülke ekonomisine katkı verilmesini istiyoruz. İstihdam oluşturulsun istiyoruz. Yaşanan bu sorunların sebebi işçiler değildir. Alın terimizin karşılığını, 2 aydır çalıştığımız halde ödenmeyen maaşlarımızı ve toplu sözleşmeden doğan fark alacaklarımızı istiyoruz” dedi.

BARTIN

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasra´da maden işçilerinin maaş eylemi sürüyor
YEREL HABERLER Amasra´da maden işçilerinin maaş eylemi sürüyor
40 günlük bebek tedavi için destek bekliyor
YEREL HABERLER 40 günlük bebek tedavi için destek bekliyor
40 günlük bebeklerinin tedavisi için yardım istiyorlar
YEREL HABERLER 40 günlük bebeklerinin tedavisi için yardım ...
Özel eğitim okulunda öğrenciler için kümes kuruldu
YEREL HABERLER Özel eğitim okulunda öğrenciler için kümes kuruldu
Bartın Sağlık Meslek Yüksekokulu’ndan şehit kütüphanelerine anlamlı destek
YEREL HABERLER Bartın Sağlık Meslek Yüksekokulu’ndan şehit ...
Amasra'da maden işçileri eylemde
YEREL HABERLER Amasra'da maden işçileri eylemde
Bartın Üniversitesine ‘Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’ verildi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesine ‘Bilgi Güvenliği Yönetim ...
Engelli bireyler Bartın Üniversitesinde sinema ile buluştu
YEREL HABERLER Engelli bireyler Bartın Üniversitesinde sinema ile ...
‘Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası’ paneli gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası’ paneli ...
Bartın'da yoğun sis
YEREL HABERLER Bartın'da yoğun sis

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X