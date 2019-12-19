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Bartın Üniversitesi sporcularından 2 madalya daha geldi

İHA

Bartın Üniversitesinin milli sporcularından Hasan Engin Avrupa ikincisi, Şennur Demir ise Balkan şampiyonluğu elde ederek gururlandırdı.

Bartın Üniversitesi sporcularından 2 madalya daha geldi

Bartın Üniversitesinin milli sporcularından Hasan Engin Avrupa ikincisi, Şennur Demir ise Balkan şampiyonluğu elde ederek gururlandırdı.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri başarılarına yenilerini ekleyerek, gururlandırmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Antalya’da düzenlenen 5. EMF OPEN CUPS Muay Thai Şampiyonasında Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasan Engin Avrupa ikincisi oldu. Farklı kategorilerde 15 ülkeden toplam 910 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Engin, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Bartın Üniversitesinin başarılı sporcularından Şennur Demir ise madalyalarına bir yenisini daha ekledi. Demir, 11 Ülkeden 75 sporcunun katılımıyla Antalya'da yapılan Uluslararası Balkan Boks Şampiyonasında altın madalya almayı başardı.
Rektör Uzun’dan milli sporculara tebrik
Avrupa ikincisi ve Balkan Şampiyonu olan milli sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversitemizin genç sporcularından başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Sadece ulusal müsabakalarda değil, uluslararası müsabakalarda da adlarından bahsettiren öğrencilerimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Bu doğrultuda Avrupa ikincisi olan Hasan Engin ile Balkan Şampiyonu olan Şennur Demir’i gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının katlanarak artmasını temenni ediyorum” dedi.

BARTIN

19 Aralık 2019 Perşembe

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