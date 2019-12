Uygulamalı siber güvenlik eğitimleri verildi

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen “Uygulamalı Siber Güvenlik Eğitimi” kapsamında HAVELSAN uzmanları tarafından katılımcılara bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından “Uygulamalı Siber Güvenlik Eğitimi” gerçekleştirildi. HAVELSAN uzmanları tarafından uygulamalı olarak verilen eğitim programının açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, geçmişe göre muharebe şartlarının değiştiğinin altını çizdi.

Dijital dönüşüm ile birlikte siber güvenliğin büyük önem kazandığının altını çizen Rektör Uzun, “Bugün hali hazırda yaşanan her ekonomik ve teknolojik gelişmeleri de dikkate aldığımızda siber güvenliğin önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Eğer bu konuya önem verilmezse ortaya konan her çaba boşa gitme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Son yıllarda artan siber saldırılar ile ülkeler, büyük şirketler ve savunma güçleri ciddi anlamda zararlar görmektedir. Tabiri caizse siber alanda bir savaş hali yaşanmaktadır diyebiliriz” dedi.

“HAVELSAN önemli hamleler yapmaktadır”

Rektör Uzun, Türkiye’de siber güvenlik alanında önemli çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, “Ülkemiz yaşanabilecek bir siber saldırıyı engellemek veya verebileceği hasarı en aza indirmek için çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü yakinen biliyorum. İşte bu noktada HAVELSAN’da bu çalışmaların tam ortasında önemli hamleler yapmaktadır. Ben yeri gelmişken burada Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz ve Genel Müdürümüz nezdinde HAVELSAN’ın tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz”

Bartın Üniversitesinde geleceğin gereklerine göre nitelikli bir eğitimin verildiğini de vurgulayan Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak, her zaman geleceği yakalamak konusunda bir tavrımız var. Buna binaen açtığımız bölümlerde yürütülen çalışmalar ile önemli atılımlar yapılmaktadır. Öğrencilerimizi biliminin geleceğine yönelik eğitimler veren hocalarımız onları alanında yetkin ve vizyon sahibi bireyler olarak mezun etmenin gayesindedir.” ifadelerini kullandı.

“Siber güvenlik, ulusal güvenliğin en önemli unsurlarından biridir”

HAVELSAN’ın hem yurt içinde hem yurt dışında askeri, kamu ve özel sektör için özgün sistemler geliştiren lider bir teknoloji firması olduğunu ifade eden HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay “HAVELSAN, milletimizin öz sermayesi ile 1982’de kurulmuş, lider teknoloji firmasıdır. HAVELSAN, Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz için komuta kontrol ve savunma teknolojileri üretiminin yanı sıra her türlü kara, deniz, hava platformu için yerli katkı oranı yüksek simülatörler sağlamaktadır. HAVELSAN, tasarladığı ve ürettiği ülke ve siber güvenlik sistemleri ile kesintisiz ve güvenli hizmetin de çözüm ortağıdır. Siber güvenliğin günümüzde en önemli ulusal güvenlik unsuru olduğu düşünüldüğünde, önemli işler ortaya koyduğumuz söylenebilir. Bu noktada Dünyanın gerisinde değiliz. Önemli çalışmalar yapmakta ve her geçen gün kendimizi geliştirmeye devam etmekteyiz.” şeklinde konuştu.

“Uluslararası donanıma sahip bireyler yetiştirme gayretindeyiz”

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan ise verdikleri eğitimlerle nitelikli bireyler yetiştirme amacında olduklarını aktardı.

Ceyhan, “Üniversitemizin diğer bölüm ve programlarında olduğu gibi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak bizlerde öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirme gayretindeyiz. Bu noktada uluslararası donanımlara sahip ve sürekli kendilerini yenileyen öğrenciler mezun etmek istiyoruz. Bu gibi etkinliklerle de alanında uzman kişilerin deneyimlerinden yararlanarak, ufkumuzu genişletiyoruz” dedi.

“Kriptoloji ve Siber Güvenlik” anlatıldı

Açılış konuşmalarının ardından HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol tarafından “Kriptoloji ve Siber Güvenlik” adlı bir konferans verildi.

Temel kavramlar üzerinden bilgiler vererek konuşmasına başlayan Şenol, “Siber Güvenlik”, “Siber Saldırılar”, “Siber Savaş” ve “Siber Caydırıcılık” başlıklarında sunumunu gerçekleştirdi.

Şenol, “Savaşlar için Güç gerekir. Ulusal hedeflere ulaşmak için 7 farklı güç unsuru kabul edilmektedir. Bunlar; insan gücü, coğrafi güç, ekonomik güç, politikidari güç, psikososyal güç, bilimsel güç ve askeri güçtür. Bence bunlara eklenmesi gereken sekizinci ulusal güç unsuru da ‘siber güç’ olmalıdır. Siber ortamda sahip olunan bilişim sistemleri ve alt yapıları ile bunların etkin olarak kullanılması yeteneği diğer güç unsurlarıyla birlikte veya tek başına kullanılarak ulusal hedef ele geçirilebilir” diye konuştu.

“Siber tehditlerin yüzde 80’ı iç kaynaklı”

Siber ortamda bir kurumun/kuruluşun veya sistemin zarar görmesi ile sonuçlanabilecek durumların siber tehdit kavramını ortaya çıkardığını da kaydeden Şenol, “Siber tehditler yönlerine göre iç ve dış, ayrıca kaynaklarına göre de insan kaynaklı, çevresel ve doğa kaynaklı olarak çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Yapılan araştırmaların ve tespitlerin sonucu çok ilginçtir. Siber saldırı tehditlerin yüzde 80'i içeriden yüzde 20’si ise dış kaynaklıdır. Siber saldırıya herkes uğramıştır. Bunların bir kısmı bunun farkındadır. Bir kısmı ise farkına dahi varamamıştır.” şeklinde konuştu.

Siber güvenliği deneyimleyerek öğrendiler

Bir gün boyunca devem eden eğitimlere yoğun ilgi gösteren öğrencilere uygulamalı olarak siber güvenlik eğitimleri verildi.

Eğitimlerde HAVELSAN Genel Sekreteri Baykal Yaylı, HAVELSAN Siber Güvenlik Direktörü Borga Erbil ve Siber Güvenlik Uzmanları Emre Yüce, Nuray Akdemir, Kağan Temel ile Özgür Yılmaz tarafından bilgiler verilerek, uygulamalı olarak testler gerçekleştirildi.

Eğitimler soru ve cevap kısmının ardından son buldu.

İş birlikteliği geliştirilecek

Eğitimlerin ardından HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şenol ve HAVELSAN Genel Müdürü Atalay, Rektör Uzun’u ziyaret ettiler.Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette, Bartın Üniversitesi ve HAVELSAN arasında yapılabilecek ortak çalışmalar konuşuldu.

