Bartın Üniversitesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı

Bartın Üniversitesinde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından “Afet Yönetimi” anlatılarak, olası bir yangın esnasında yapılabilecekler uygulamalı olarak aktarıldı.

Bartın Üniversitesi personeline, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından ‘Afet Yönetimi” konusunda bir eğitim verildi. Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda Bartın AFAD Müdürlüğü personeli Cengiz Yıldız tarafından verilen eğitimde, alınacak önlemler, çıkan yangını söndürme teknikleri, karşılaşılan afet anında etkilenen kazazedeler ve binalarda bulunan kişilerin nasıl kurtulacağı konularında bilgiler verildi.

Olası bir yangın durumunda alınacak önlemlerin bilinmesi, bilinçli hareket edilerek oluşan hasarın en asgari düzeye indirilmesi, herhangi bir kargaşaya mahal verilmeden sorumluluk ve görev bilinciyle hareket edilmesinin hedeflendiği eğitim kapsamında bir tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta meydana gelebilecek senaryolar uygulamalı olarak gösterilerek, AFAD ekipleri tarafından yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanacağı konusunda bilgiler verildi.

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