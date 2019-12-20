Genişletilmiş Ar-Ge toplantısı yapıldı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı’nda, Başkan Yardımcıları ve Daire Müdürlerinin katılımı ile Bartın Belediyesi 2020 yılı yatırım programının görüşüldüğü genişletilmiş ArGe toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, İtfaiye Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen, Bartın Belediyesi 2020 yılı yatırım programının görüşüldüğü genişletilmiş ArGe toplantısına katıldı. Düzenlenen toplantıya katılan Başkan Yardımcıları Necmi Balık, Ahmet Kömeç ve Hasan Arınan ile Daire Müdürlerine, devam eden çalışmalarda meydana gelebilecek aksaklıkların önlenmesi için detaylı ve titizlikle çalışılması talimatı veren Başkan Akın, yaptığı konuşmada, “Bartın Belediyesi olarak çok önemli bir görev ifa ediyor, milletimizin parasını en iyi şekilde değerlendirerek hizmetlerimize yenilerini eklemek istiyoruz. Yeni dönemde ilimize uzun yıllar hizmet verecek birçok proje hazırladık. Bu yatırımları yaparken de titizlikle çalışılması gerekiyor. Halkımız her şeyin en iyisine layıktır. Bu sebeple de çalışmalarımızın daha sağlıklı ilerlemesi için ArGe ve Proje Ekibimizle sık sık toplantılar düzenleyerek istişarelerde bulunuyoruz. Halkın ihtiyaçlarına karşılık gelen, daha modern, daha güzel bir kent oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BARTIN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:33

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