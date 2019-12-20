Belediyeden yeni aboneler için şebeke hattı

Bartın Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından yeni yerleşim alanlarına şebeke hattı bağlantı çalışması yapılıyor.

Bartın Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından, Aladağ Mahallesi 40. Sokak’ta bulunan yeni yerleşim alanları için su şebeke hattı çekiliyor. Belediye Başkanı Cemal Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bartın Belediyesi olarak her geçen gün gelişen ve büyüyen şehrimizin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vermek için yorulmadan çalışıyoruz. Yeni yerleşim alanları meydana geldikçe, belediye olarak üzerimize düşen görevlerimizi hızlı şekilde yerine getiriyoruz. Bu bağlamda Aladağ Mahallesi 40. Sokak’ta bulunan yeni yerleşim alanları için su şebeke hattı çekiyoruz. Çalışmalarda görev alan personelimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

BARTIN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:33

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