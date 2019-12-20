Türk Halk Müziği Korosundan 10’uncu yıl konseri

Bartın Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu kuruluşunun 10. yıl dönümü münasebetiyle konser verdi. Koro ayakta alkışlandı.

Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği Topluluğu, gerçekleştirdikleri 10. yıl konseriyle bir kez daha beğeni topladı. Belediye Başkanı Cemal Akın katıldığı konser programında yaptığı konuşmasında, kültüre, sanata, spora destek verdiklerini, her zaman sanatın ve sanatçının destekçisi olduklarını vurguladı. Akın, “Bartın Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Koro Şefimiz İbrahim Özel nezaretinde çalışmalarını titizlikle sürdüren 52 korist ve saz sanatçımız kültürümüzün vazgeçilmez değerleri olan birbirinden değerli türkülerimizin seslendirildiği konser ile taçlandırdı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’müz personelleri başta olmak üzere, on yıldır faaliyetlerine devam eden Bartın Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu korsitlerini, saz sanatçılarını ve Koro Şefi İbrahim Özel’i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese ve konsere katılan sanatsever halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BARTIN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:33

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