‘Bartın’da tiyatro’ konuşuldu

"O benim sünnetim değildi"

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Bartın Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Müzesi TarihKültür Sohbetleri gerçekleştirildi.

Bartın Kent Müzesi altındaki sanat atölyesinde gerçekleşen Tarih, Kültür ve Sanat Sohbetlerinin konukları Bartın tarihinde tiyatroya emek vermiş katılımcılar oldu. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç’in de katıldığı etkinlikte Tiyatro emekçileri anılarını anlattı. Programın ardından açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Bartın Tarihinde Tiyatroya emek vermiş değerli dostlarımızla bir araya geldik. Bizleri geçmişe götüren, hikâyeleri ile gecemize renk katan değerli dostlarımıza katılım sağladıkları için teşekkür ediyorum.” dedi.

BARTIN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

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