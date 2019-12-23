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Rektör Uzun, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği toplantısına katıldı

İHA

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Sakarya Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısına katıldı.

Rektör Uzun, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği toplantısına katıldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Sakarya Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısına katıldı.
Toplantıya; Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşgun katıldı.
Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektörlük Senato Salonunda konuk rektörlere Sakarya Üniversitesini tanıtan bir sunum gerçekleştirerek, üniversite bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Nisan ayında gerçekleştirilecek Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı ile ilgili bilgi verdi.
Rektör Uzun, ihtisaslaşma çalışmalarından bahsetti
Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısında Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin ekonomik ve stratejik alanlardaki gücünü daha da arttıracak Filyos Limanı Projesi konusunda konuşan Rektör Uzun, bu doğrultuda Bartın Üniversitesinin ortaya koyduğu vizyonu açıkladı.
Bartın Üniversitesinin ihtisaslaşma çalışmaları hakkındaki paylaşımının katılımcı rektörler tarafından ilgiyle karşılandığı sunumda Rektör Uzun, “Bugüne kadar yapılan çalışmalar ışığında ve Üniversitemizin mevcut potansiyeli de dikkate alındığında; ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ konusunda ihtisaslaşma konusunda ilk adımları attık. İnanıyorum ki büyük gayretlerle ortaya koymaya çalıştığımız vizyon ile Ülkemizin ekonomik ve stratejik alanlardaki gücünü daha da arttıracak Filyos Limanı Projesi’ne değer katacağız. Sultan 2. Abdülhamid’in de hayali olan projeyle ortaya konulan hedeflerin gerçekleşmesi doğrultusunda deneyimli akademik kadromuzla hazırız ve çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üniversiteler birliği toplantılarında bölgemizin geleceği konuşuluyor”
Ortak bilimsel çalışmalar yapmak ve iş birliği içinde bölgeden başlayarak ülke gelişimine katkı sunmak amacıyla bölge üniversite rektörlerinin belirli periyotlar halinde toplantılar gerçekleştirdiğinin altını çizen Rektör Uzun, “Yükseköğretim Kurulu’nun ortaya koyduğu vizyon ile üniversitelerimiz bölgelerinden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunmak için büyük gayret göstermektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantılarla bütüncül bilincin harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, birlik üyesi üniversiteler arasında ortak proje kültürü oluşturulması, nitelikli uluslararası yayın sayılarının artırılması, araştırma ve geliştirme alt yapılarının birleştirilerek uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi, yurtdışı ile ortak eğitim programlarının oluşturulması gibi birçok konuda görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Toplantılarda çok değerli rektörlerimizle bir araya gelerek birlikte yapabileceklerimizi ele alıyor, hedeflerimiz doğrultusunda önemli kazanımlar elde ediyoruz. Bu düşüncelerle bizleri daima destekledikleri ve yüreklendirdikleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç başta olmak üzere YÖK üyelerimize ve değerli rektörlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.
Sakarya Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği toplantısı kapsamında Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve MÜSİAD Sakarya temsilcisi Yaşar Coşkun da katılımcı rektörlerle bir araya geldi.

BARTIN

23 Aralık 2019 Pazartesi

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