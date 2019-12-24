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Jandarmadan kaçak içki operasyonu

İHA

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyünde jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak içkiler ele geçirildi.

Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyünde jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak içkiler ele geçirildi.
Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyünde yaşayan N.G. (51) ve H.G. (55) isimli şahısların kaçak alkol üretimi yaptıkları ve sattıkları istihbaratını alan Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bartın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinleri ardından yapılan operasyonda şahısların evlerinde kaçak olarak imal edilmiş alkollü içkiler ile bu içkilerin yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi. Operasyonda iki şahsın gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

BARTIN

24 Aralık 2019 Salı

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