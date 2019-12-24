Kaybolan hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştular

Onu tanıdınız mı?

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Bartın’da bir aile, kaybolan büyükbaş hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştu.

Edinilen bilgilere göre, Bartın’ın Epçiler köyünde ikamet eden Muhammet Birgöz isimli şahıs, otlatmak maksadıyla araziye bıraktığı 2 inek ve 3 buzağısının eve gelmediğini, arazide arama yapmasına rağmen hayvanları bulamadığını belirterek, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri tarafından köy çevresinde yapılan 2 günlük arama sonucu hayvanlar açık arazide bulundu. Hayvanlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Muhammet Birgöz, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

BARTIN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:35

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