Bartın Üniversitesi öğretim üyeleri Türkiye’de ilk 5’te

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi’nde görevli 3 öğretim üyesi Web Of Science aracılığıyla yayınlanan, SSCI indeksli yayınlarda ilk 5’te yer alarak büyük bir başarıya imza attılar.

Web of Science “Education, Educational Research” kategorisindeki uluslararası saygın dergilerde yayınlanan Türkiye adresli SSCI indeksli yayınlarda en etkili 100 araştırmacının adları yayınlandı. Son dört yıllık performans verileri dikkate alınarak yapılan sıralamada Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ramazan Yılmaz ikinci, Doç. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz üçüncü ve Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak ise dördüncü sırada yer almayı başardı. 2018 yılında yayınlanan uluslararası yayın sayısı dikkate alınarak yapılan devlet üniversitesi sıralamasında ‘En Hızlı Yükselen Üniversite’ olan Bartın Üniversitesinde öğretim üyeleri temelinde alınan bu dereceyle de başarısını perçinlemiş oldu.



“Bartın Üniversitesi sürdürülebilir bir gelişim gösteriyor”

Alınan başarılardan dolayı öğretim üyelerini tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yeni YÖK anlayışıyla birlikte üniversitelerde hızlanan kalite yolculuğunda Bartın Üniversitesi olarak 20192023 Stratejik Planı’nda belirlenen hedeflere kararlı bir şekilde yürüyoruz. Sürdürülebilir bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda da aldığımız başarılarla yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Nitelikli büyüme hedefiyle her günün bir önceki günden daha iyi olması için tüm personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi, 2018 yılında yayımlanan uluslararası yayın sayısı dikkate alınarak yapılan devlet üniversitesi sıralamasında 25 basamak birden yükselerek 44’üncü sıraya yerleşti ve ‘En Hızlı Yükselen Üniversite’ oldu. Bu gurur verici haberin ardından, en etkili 100 araştırmacı arasında ilk 5’te Fen Fakültemizden 3 bilim insanımızın olması da göğsümüzü kabarttı. Bu doğrultuda başta öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Ramazan Yılmaz, Doç. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz ve Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak olmak üzere Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerine teşekkür ediyorum” dedi.



“Bartın Üniversitesinde yayın sayısı artmaya devam ediyor”

Devlet üniversitelerinin “Web Of Science” aracılığıyla 2018 yılında uluslararası saygın indekslerde yapmış oldukları yayınlara ait göstergeler dikkate alındığında Bartın Üniversitesinin yayın sayısını yüzde 50 oranında arttırdığının da altını çizen Rektör Uzun, “Uluslararası saygın dergilerde yayınlanan üniversitemiz adresli makale sayısı 2017 yılında 122 iken, sürekli iyileşme yaklaşımıyla bu sayı 2018 yılında 185’e yükselmiştir. İçinde bulunduğumuz yılın son aylarına doğru ise bu sayı aşılmayı başarılmıştır. Ayrıca öğretim elemanlarımız tarafından birçok proje yapılmış, patentler alınmıştır. Kamuoyunun da ilgisini çeken bu çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir” diye konuştu.



“Bölgemizin gelişimine değer katmayı hedefliyoruz”

Rektör Uzun, bugüne kadar yapılan çalışmalar ile bölgenin ve üniversitenin mevcut potansiyeli dikkate alınarak gerçekleştirilen ihtisaslaşma çalışmalarında sona gelindiğini de vurgulayarak, “Bugüne kadar yapılan çalışmalar ışığında ve Üniversitemizin mevcut potansiyeli de dikkate alarak yürüttüğümüz ihtisaslaşma çalışmalarında sona geldik. İnanıyorum ki büyük gayretlerle ortaya koymaya çalıştığımız vizyon ile Ülkemizin ekonomik ve stratejik alanlardaki gücünü daha da arttıracak Filyos Limanı Projesi’ne değer katacağız. Sultan 2. Abdülhamid’in de hayali olan projeyle ortaya konulan hedeflerin gerçekleşmesi doğrultusunda deneyimli akademik kadromuzla durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada SSCI indeksli yayınlarda ilk 5’te yer alan öğretim elemanlarımız dâhil olmak üzere tüm insan kaynağımızla birlikte Filyos Limanı Projesi’ne değer katmaya hazırız. Bu düşüncelerle başta ‘Fİlyos Limanı Projesi’ olmak üzere ihtiyaç duyduğumuz her anda bizlere destek olan bölge valilerimize, belediye başkanlarımıza, ticaret ve sanayi odasından yöneticilerimiz ile kamu kurum ve kuruluşlardan tüm temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca ortaya koydukları vizyon ile hep daha iyisi için bizleri teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç ile tüm YÖK üyelerimize de teşekkürü bir borç bilirim” şeklinde konuştu.

