Zabıta ekipleri bu defa köy yumurtalarını denetledi

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri halkın tükettiği gıdalarda güvenirliği kontrol etmek amacıyla yapmış oldukları denetimlere Pazaryeri’nde devam etti.

Ekipler yapmış oldukları denetimlerde “köy yumurtası” niteliğiyle tezgahlarda satışa sunulan, ancak köy yumurtası olmadığı tespit edilen bin adet yumurtaya el koyarak satışını engelledi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Halkımızın tükettiği gıdalarda güvenirliği kontrol etmek için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Pazaryerlerinde “köy yumurtası” niteliğiyle tezgahlarda satışa sunulan, ancak köy yumurtası olmadığı tespit edilen bin adet yumurtaya el koyarak satışını engelledik” dedi.

BARTIN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:35

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