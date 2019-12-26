Ormandaki şarap imalathanesine baskın

O değil!

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BARTIN´da, ormanda bir barakaya yapılan baskında 922 litre sahte şarap ele geçirildi, K.A. (60) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.A.´nin Gürgenpınarı köyündeki ormanlık alanda, barakada sahte içki ürettiğini belirledi. Barakaya yapılan baskında 48 adet 19 litrelik damacana içerisinde, 2 adet 5 litrelik şişe içerisinde olmak üzere toplam 922 litre şarap, 3 adet 10 litrelik şişe içerisinde maya ele geçirildi. Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen şarap ve mayalara el konulurken, K.A. gözaltına alındı. K.A hakkında `Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme´ kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.



BARTIN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:36

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