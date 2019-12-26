Amasra’da madenciler kurban kesti

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalışan maden işçileri, kazasızbelasız çalışma ve üretim yapmak için kurban kesti.

Sabah 0816 vardiyası öncesi yapılan kurban merasimine Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve Şube Yönetimi, müessese yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

Kurban merasiminde, Kuran okunmasının ardından dualar ve ilahiler eşliğinde kurban kesildi.

BARTIN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:36

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