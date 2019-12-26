Bartın Üniversitesi heyeti, YÖKAK değerlendirme ve bilgilendirme toplantısına katıldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve beraberindeki heyet, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen ‘Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu Bilgilendirme’ toplantısına katıldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen toplantı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Ünal ve Kalite Koordinatörü Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Huriye Çolaklar katıldı.

‘Sürekli İyileşme’ hedefiyle gerçekleştirilen toplantıda, 2020 yılı kurumsal değerlendirme süreçlerindeki yeni yaklaşımlar ve uygulamalar kapsamında Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile güncellenen Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca toplantıda, kurumsal değerlendirme süreçleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda kapsayıcılık ve katılımcılığın sağlanması, süreç yönetimi yaklaşımının benimsenmesi, kalite komisyonu çalışmalarında şeffaflığın sağlanması, sürekli eğitim çalışmalarıyla desteklenmesi, kurumların güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanıması ile iyileştirme süreçlerine katkı sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Yükseköğretim kurumlarının kalite yolculuğunda YÖKAK’ın önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yükseköğretim Kalite Kurulu, yükseköğretim kurumlarında kalite kültürünün ve kalite güvencesi sisteminin benimsenmesinde önemli çalışmalar yürütmektedir. Üniversitelerin güçlü ve gelişmeye açık yönlerinin belirlenmesi ve hedefleri doğrultusunda büyümesinde önemli katkılar sunmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen değerlendirme ve bilgilendirme toplantısında oldukça önemli kazanımlar elde ettik. Her geçen gün kendisini daha da geliştiren Bartın Üniversitesi de bu doğrultuda tüm aile bileşenleri ve dış paydaşlarıyla birlikte gayret göstermektedir. Üniversite olarak kendimizi sorgulamaya, yenilemeye ve gelişmeye devam etmekteyiz. Bu düşüncelerle ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte yükseköğretim kurumlarımızın geleceğe olan yürüyüşlerinde yol arkadaşlığı yaparak, desteklerini esirgemeyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a, YÖK üyelerimize ve YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Muzaffer Elmas ile YÖKAK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BARTIN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.