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Bartın Üniversitesi ‘Akıllı İmalat Sistem Tasarımı’ projesiyle yerli üretime destek veriyor

İHA

Bartın Üniversitesinin üniversitesanayi iş birliği kapsamında hazırladığı 'Akıllı İmalat Sistem Tasarımı' projesi ile 'Ezmeli Kelepçe Otomasyon Makinesi' yerli olarak geliştirilecek.

Bartın Üniversitesi ‘Akıllı İmalat Sistem Tasarımı’ projesiyle yerli üretime destek veriyor

Bartın Üniversitesinin üniversitesanayi iş birliği kapsamında hazırladığı ‘Akıllı İmalat Sistem Tasarımı’ projesi ile ‘Ezmeli Kelepçe Otomasyon Makinesi’ yerli olarak geliştirilecek.
Bartın Üniversitesinde üniversitesanayi iş birliği kapsamında hazırlanan bir proje daha hayata geçiriliyor. Bu doğrultuda sunulan “Esnek Borularda Kullanıma Yönelik Ezmeli Kelepçe Tasarımı ve Üretim Sisteminin Geliştirilmesi” isimli proje TÜBİTAK TEYDEB 1501 programı kapsamında yaklaşık 855 bin Lira destek almaya hak kazandı.
Proje; Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu’nun akademik danışmanlığında, Tork Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile birlikte yürütülecek. Çalışmaların 18 ay devam edeceği projede, Dr. Öğr. Üyesi Kurşuncu ile birlikte Makine Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi, Tork Şirket Müdürü Engin Demir tarafından gerçekleştirilecek.
“Türkiye’de ilk kez geliştiriliyor”
Proje hakkında bilgiler veren Kurşuncu, “Proje kapsamında ezmeli kelepçe tasarımı yapılacak. Otomasyon sistemi tasarlanarak, kalıp tasarımı ve malzeme çalışmaları gerçekleştirilecek. PLC sistem entegrasyonu ile akıllı sistem uyumluluğu sağlanacak. Bu kapsamda Türkiye’de ilk kez yerli ezmeli kelepçe otomasyon makinesi geliştirilecek. Geliştirilecek sistemle dakikada 4060 ürün istenilen ebatlarda üretilebilecek. Aynı kalıp üzerinden AISI 304, 316, 430 ve galvaniz kaplı çelikler ile üretim yapılabilecek. Üretim sisteminde talebe bağlı olarak ebat değişimi 15 dakika içinde yapılabilecek.” dedi.
“Akıllı İmalat Sistem Tasarımının birçok yenilikçi yönü olacak”
Geliştirilecek yerli sistemin birçok yenilikçi yönü olduğunu da vurgulayan Kurşuncu, “Bütün üretim prosesleri tek bir makine üzerinde, tek çevrimde yapılabilecek. Kullanılan iş gücü azalacak, maliyetler ve fire miktarı düşecek. Aynı zamanda sistem sayesinde üretim planına uyulması kolaylaşacak.” diye konuştu.
Kurşuncu, proje kapsamında teşvikleri ve sunduğu destek dolayısıyla Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkür etti.
İzmit Dilovası OSB bölgesinde bulunan Tork Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile birlikte yürütülecek projenin örnek bir üniversitesanayi iş birliği çalışması olduğunun altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversitesanayi iş birliğinin geliştirilmesi noktasında büyük gayret gösteriyor, üniversitemizin sanayi kuruluşlarıyla birlikte araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine aktif katılımı için kararlılıkla çalışıyoruz. Bölgemizin ve ülkemizin gelişimi ile hedefleri doğrultusunda rekabet gücümüzü arttıracak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Başta ülkemizin ekonomik ve stratejik alandaki gücünü daha da arttıracağı ‘Filyos Vadisi Projesi’ olmak üzere yaptığımız tüm çalışmalarımızda yüksek katma değer, verimlilik artışları ve akıllı sistem konularına önem veriyoruz. Bu noktada yeni bir projeyi daha hayata geçiren Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu ile yüksek lisans öğrencimiz, yol arkadaşımız Makine Mühendisi Engin Demir’i tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BARTIN

27 Aralık 2019 Cuma

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