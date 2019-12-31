Bartın Valisi Güner, 2019 yılını değerlendirdi

Bartın Valisi Sinan Güner, 2019 Yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Valilik 12 Divan Toplantı Salonunda gerçekleşen değerlendirme toplantısında Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Ulus Kaymakamı Anıl Alkal, Kurucaşile Kaymakamı Muhammet Güzel, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yb. Safa Söylem, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış ile Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri ile basın mensupları hazır bulundu.

Toplantının açılışında konuşan Vali Güner, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en etkin, en verimli, en kaliteli bir şekilde sağlamak, vatandaş memnuniyetini esas alarak en iyi hizmete odaklanmak, kamu yönetiminin güvenilirliğini ve etkinliğini sağlamasında büyük görev ve sorumluluklarımız var. Gerçekleştirmiş olduğunuz değerli çalışmalar, kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon için tüm çalışma arkadaşlarıma ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantının son bölümünde Vali Güner, 2019 yılında eğitimden sağlığa, yolulaşım, altyapı, çevre ve şehircilik, sanayi, enerji, turizm, kültürsanat, tarım, sosyal projelere ilişkin Bartın’ın kalkınmasına ve marka bir kent olmasına yönelik olduğunu söylediği projeler hakkında hazırlanan sunumu gazetecilerle paylaştı.

BARTIN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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