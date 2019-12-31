Yılın son fuarı büyük ilgi gördü

Bartın Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bartın Belediyesi 20.El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı sona erdi.

Belediye Sosyal Tesislerinde 2630 Aralık tarihleri arasında düzenlenen fuar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken Belediye Başkanı Cemal Akın, fuara katılarak ürünlerini sergileyen ve alışveriş yapan vatandaşlara teşekkür etti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz El Emeği Göz Nuru El Sanatları Hediyelik Eşya Fuarı’mızın bu yıl 20.sini gerçekleştirdik. Fuarımızda hem kentimizin en önemli kültür değerlerinden el sanatlarımızı yaşatmış olurken hem de hanımların ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına imkân sağlamış olduk. Ayrıca vatandaşlarımız fuarımızda sevdiklerine yılbaşı öncesinde mutluluk verecek hediyeler alma fırsatı buldular. Fuarımızın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Belediyemizce yürütülen, aile ekonomisine katkı projesi kapsamında, el sanatı üreten bayanlarımızın tespitine yönelik çalışmalar yaparak, el sanatları ürünlerimizin yeni nesle aktarılmasına katkı sağlıyoruz. Bu projemizi dernekleştirerek, belediyemiz öncülüğünde Bartın Geleneksel El Sanatları Derneği’ni kurduk. Bu işleri sadece bayanlar değil, erkekler de yapıyor. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında organize edilen fuarlara katılarak yapılan el işlerimizi sergileyerek, Bartın’ımızın ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyoruz” dedi.

BARTIN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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