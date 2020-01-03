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Eğitimlerini tamamlayan 1999/4-3 dönem devre kaybı erler and içti

İHA

Bartın İl Jandarma Komutanlığı'nda acemi eğitimlerini tamamlayan 1999/43 dönem devre kaybı erler düzenlenen törenle and içti.

Eğitimlerini tamamlayan 1999/4-3 dönem devre kaybı erler and içti

Bartın İl Jandarma Komutanlığı’nda acemi eğitimlerini tamamlayan 1999/43 dönem devre kaybı erler düzenlenen törenle and içti.
Bartın Kültür Merkezinde düzenlenen törene Bartın Vali Vekili Abdullah Akdaş, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Demirkoparanoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, askeri erkan ve askerlerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, “Bartın’ımızın emniyet ve asayişiyle huzur ve güvenliğini en güzel şekilde koruyup, muhafaza ederek iftihar kaynağımız olarak şüphesiz ki hepimizi gururlandıracak, varlığınızla gücümüze güç katacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle andınızın sizlere, ailenize, Jandarma Genel Komutanlığımıza, milletimize ve devletimize hayırlı uğurlu olmasını diler, gözlerinizden öperim” dedi.
Törende askerler adında yapılan konuşma ve okunan şiirlerin ardından, davetlilere Kınalı Hasan’ın hikayesini anlatan kısa film gösterildi. Törende daha sonra acemi eğitimi tamamlayan erler yemin etti.

BARTIN

03 Ocak 2020 Cuma

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