Bartın Üniversitesi öğretim üyesinin yapay zeka tabanlı robotik sistemine TÜBİTAK’tan destek

Bartın Üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan’ın YTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Erhan Akdoğan ile birlikte geliştirdiği yapay zeka tabanlı robotik sistem projesi, TÜBİTAK 1512Bireysel Genç Girişim (BiGG) programı kapsamında yapılan 4 bin 194 başvuru arasından desteklen 155 projeden biri oldu.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan’ın yürütücülüğünde, YTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Akdoğan danışmanlığında, S. Erdem Arslan ile birlikte robotik rehabilitasyonda teşhis ve tedavi üzerine önerilen proje, TÜBİTAK 1512 ‘Teknogirişim Sermayesi Desteği’ alması uygun görüldü.

Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı kapsamında yapılan 4 bin 194 başvuru arasından desteklenmeye hak kazanan 155 projeden biri olan çalışmaya, 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği sağlanacak.

Ayrıca projede yer alan girişimcilerin, İngiltere ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı girişimiyle başlatılan ve TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip ÇelebiNewton Fonu kapsamında Royal Academy of Engineering tarafından yürütülen “Leaders in Innovation Fellowships” programından faydalanmaları da sağlanacak.

“Yüksek teknolojiye sahip medikal robotların yerli imkânlarla üretimine katkı sağlayacağız”

Yaklaşık 18 ay sürmesi planlanan proje hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Aktan, “Proje, fizik tedavi ve rehabilitasyonda doktor ve fizyoterapistlere hem teşhis hem de tedavi aşamalarında destek olacak akıllı bir robotik sistemin ticari prototipinin geliştirilmesi ile ilgilidir. Geliştirilecek olan sistem hem fonksiyonellik, hem de estetik olarak son kullanıcıya hitap edecek bir ticari prototip olacaktır. Sistem sayesinde yüksek doğrulukta teşhis imkânı ve tekrarlı egzersiz hareketlerinin robotlar ile gerçekleştirilmesi sağlanacak, ayrıca tedavi sürecinin kaydı ve takibi de kolaylaşacaktır. Bu sayede doktor ve fizyoterapistlerin işleri kolaylaşacak, daha fazla sayıda hasta kabulü mümkün olacaktır. Proje kapsamında üretilecek olan sistemin yüksek teknoloji içermesi, katma değerinin yüksek olması ve ihracat potansiyeli sayesinde ülkemizin teknolojik ve ekonomik gelişimine katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.



“Bölgemizden başlayarak, Ülkemizin gelişimine değer katıyoruz”

Bartın Üniversitesinde yürütülen çalışmalarla yerli ve milli üretime katkı sağladıklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Alanında yetkin insan kaynağımızla bölgemizden başlayarak, Ülkemizin gelişimine değer katıyoruz” dedi.

Rektör Uzun, kaydettiği başarılarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Aktan’ı tebrik ederek, “Web Of Science aracılığıyla yayınlanan verilere göre ‘En Hızlı Yükselen Üniversite’ olan ve bu yükselişini sürdürülebilir olarak devam ettiren Üniversitemizde, öğretim üyelerimiz çalışmalarıyla adından bahsettirmeye devam ediyor. Akademik insan kaynağımızla projeler üretiyor, yeni patentler alıyor ve bilimsel yayınlarımızla insanlık yararına teknolojiler geliştiriyoruz. Yerliliği ve milliliği yükseltecek projelerle Ülkemize katma değeri yüksek ürünler sunmaya gayret ediyoruz. Üniversite olarak gerçekleştirilen çalışmalardan sadece biri olan akıllı rehabilitasyon robotu ile yüksek teknolojiye sahip medikal bir ürünü kendi imkanlarımızla üretebileceğiz. Bu düşüncelerle Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan ile tüm iç ve dış paydaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Akıllı, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli ürünler geliştiriyoruz”

Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle akıllı, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek projeler üretme gayretinde olduğunun da vurgulayan Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle geleceğe yürüyoruz. İç ve dış paydaşlarımızla güç birliği içerisinde bölgemizi önceleyerek, Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda büyük gayret gösteriyoruz. Yapay zeka tabanlı robotik sistem gibi birçok katma değeri yüksek ürünü bilimin ve insanlarımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında, bütüncül aklın da bir ürünü olan Filyos Limanı Projesi’ne odaklanıyor, Ülkemizin ekonomik ve stratejik alanlardaki gücünü daha da arttıracak projeye alanında yetkin akademik kadromuzla değer katıyoruz. ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ konusunda ihtisaslaşma hedeflerimize kararlı adımlarla yürüyor ve çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.” diye konuştu.

