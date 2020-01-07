Komşusunun köpeğini tüfekle vuran gence, 866 lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Komşusunun köpeğini tüfekle vuran gence, 866 lira ceza

DHA

- BARTIN'da, komşusunun Kangal cinsi köpeğini tüfekle vurarak, yaralayan E.Ç.'ye (19), 866 liralık idari para cezası kesildi. Karakolda ifadesi alınıp, serbest kalan E.Ç., "Köpeği vurdum, cahillik ettim" dedi.

- BARTIN'da, komşusunun Kangal cinsi köpeğini tüfekle vurarak, yaralayan E.Ç.'ye (19), 866 liralık idari para cezası kesildi. Karakolda ifadesi alınıp, serbest kalan E.Ç., "Köpeği vurdum, cahillik ettim" dedi.
Olay, geçen hafta, Kocareis köyünde meydana geldi. Köyde oturan Bahattin Şenyüz'e ait, kimlikli, 6 yaşındaki Kangal cinsi köpek, iddiaya göre, ortalıktan kayboldu. Köpeğini aramaya başlayan Şenyüz, ormanlıkta parçalanmış olarak bulunca jandarmaya haber verdi. İlk etapta köpeğin, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı düşünüldü. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, yaptığı araştırma sonucu köyde oturan E.Ç.'nin köpeği tüfekle vurduğunu belirledi. Karakolda ifadesi alınan E.Ç.'nin, "Köpeği ben vurdum. Bir cahillik ettim" dediği öğrenildi. 
Jandarmada ifadesini alındıktan sonra serbest bırakılan E.Ç. hakkında, 'Avda ve Sporda Kullanılan Tüfeklerin Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun' kapsamında 866 liralık idari para cezası uygulanırken, 'mala zarar verme' suçundan da adli işlem başlatıldı.

BARTIN

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesinin karatecileri 5 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinin karatecileri 5 madalya ile ...
24 saat açık kütüphanede öğrencilere çorba ikramı Üniversite kütüphanesinde öğrencilere sıcak çorba ikramı
YEREL HABERLER 24 saat açık kütüphanede öğrencilere çorba ...
Bartın Üniversitesinde ‘Genç Ofis’ açılacak
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinde ‘Genç Ofis’ açılacak
Bartın Üniversitesi’nden Moritanyalı askerlere Türkçe eğitimi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nden Moritanyalı askerlere Türkçe ...
Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza yaptı
YEREL HABERLER Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza ...
Hürriyet Mahallesi Yaşam Merkezine kavuştu
YEREL HABERLER Hürriyet Mahallesi Yaşam Merkezine kavuştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X