İl İnsan Hakları Kurulu toplandı

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Bartın İl İnsan Hakları Kurulu 2020 yılının ilk toplantısını yaparak komisyon üyelerini belirledi.

Bartın İl İnsan Hakları Kurulu 2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurul üyeleri hazır bulundu. Toplantıda ilk olarak 2019 yılının değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda daha sonra 2020 yılında görev yapacak komisyon üyeleri belirlenerek, yapılacak olan çalışmalar belirlendi.

BARTIN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

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