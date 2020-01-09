İl İnsan Hakları Kurulu toplandı

Bartın İl İnsan Hakları Kurulu 2020 yılının ilk toplantısını yaparak komisyon üyelerini belirledi.
Bartın İl İnsan Hakları Kurulu 2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurul üyeleri hazır bulundu. Toplantıda ilk olarak 2019 yılının değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda daha sonra 2020 yılında görev yapacak komisyon üyeleri belirlenerek, yapılacak olan çalışmalar belirlendi.
BARTIN
09 Ocak 2020 Perşembe
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