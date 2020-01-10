BARTIN'da, 3 günlük yağışın ardından ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti. Amasra ve Kurucaşile'de, derelerin ırmağa döküldüğü bölgelerde renk değişimi oldu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde 3 gündür etkili olan yağmur sonrası Karabük, Kastamonu ve Bartın geneline 50 kilogramın üzerinde yağış düştü. Kastamonu ve Karabük'ün dağlık kesimlerinden gelerek, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın'dan geçen Bartın Irmağı'nın denize dökülen bölümünde suyun rengi değişti. Liman bölgesinde denizin çamurlu olduğu görüldü. Bölgede geniş su alanının rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı.



BARTIN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

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