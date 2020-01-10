Bartın Belediyesi ile Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği arasında acil haberleşme protokolü imzalandı.

Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği Genel Başkanı Ahmet Emre Gizli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ı ziyaret etti. Makam odasında gerçekleşen ziyarette Bartın Belediyesi ile Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği arasında acil haberleşme protokolü imzalandı. Yapılan protokolün hayırlı uğurlu olmasını dileyen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği ihtiyaç duydukları her konuda gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

BARTIN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

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