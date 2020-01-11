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Başkan Akın gazetecilerle buluştu

İHA

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın'daki gazetecilerle yemekte bir araya geldi.

Başkan Akın gazetecilerle buluştu

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın’daki gazetecilerle yemekte bir araya geldi.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın’daki gazetecilerle akşam yemeğinde bir araya gelerek gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Yemeğe Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kömeç ve Erol Demirkoparan ve Özel Kalem Müdürü Sevgi Salcı da katıldı. Yemekte Başkan Akın gazetecilerle bol bol sohbet ederken gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, “Bu birlik beraberlikten çok mutluyuz. Allah bozmasın. Bartın güzel bir şehir. Bu şehre katkıyı birlikte yapmaya çalışıyoruz. Projelerimizi teker teker gerçekleştirmeye çalıştık. 2020 yılında 20’ye yakın projelerimiz var. Bunları inşallah birlikte gerçekleştiririz. Allah hepinize sağlık sıhhat versin. Birlik beraberliğimizi Allah daim eylesin. Fikirleriniz bizim için çok önemli. Haberlerinizle her zaman bizlerin yanındasınız. İyiki varsınız” dedi.

BARTIN

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:38
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